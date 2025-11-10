На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из-за схода вагонов в Ленобласти задержали поезд Санкт-Петербург — Петрозаводск

Из-за схода вагонов в Ленобласти задержали пассажирский и 17 грузовых поездов
Viktor Skorokhodov/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области сошли с рельсов четыре вагона с щебнем, из-за чего пассажирский поезд Санкт-ПетербургПетрозаводск и 17 грузовых составов задерживаются. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 10 ноября на станции Янега. По предварительным данным, вагоны сошли с путей без опрокидывания. На место выехал волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.

В прокуратуре отметили, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Накануне два поезда столкнулись рядом со столицей Словакии Братиславой. 4 ноября в Индии, в районе Биласпур штата Чхаттисгарх, произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. В результате не выжили шесть человек.

В середине октября грузовой и хозяйственный поезда столкнулись в Нижегородской области, в результате чего несколько пустых вагонов сошли с рельсов. Пострадавших не было.

Ранее грузовой поезд столкнулся со встречным составом в Амурской области.

