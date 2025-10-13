На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

МВД Словакии: в районе Рожнява столкнулись два поезда, ранены 20 человек
true
true
true
close
Police, Ministry of Interior of the Slovak republic (признано в РФ иностранным агентом)

В Словакии в районе города Рожнява столкнулись два поезда. Ранены 20 человек, сообщает пресс-служба МВД Республики.

«На месте происшествия работают все подразделения Интегрированной спасательной системы. Полиция обеспечивает безопасность на месте происшествия, координирует работу спасательных служб и управляет движением людей в непосредственной близости», — говорится в сообщении.

Уточняется, что степень травм пострадавших на данный момент неизвестна.

В январе этого года с разницей в один день «заминировали» ж/д вокзал баварского города Пассау на юге Германии и главный вокзал австрийского Граца. Это произошло после получения анонимной информации о заложенных там взрывных устройствах. Вокзалы приостанавливали работу, их пассажиров эвакуировали, но данные о «минировании» после проверки с собаками не подтвердились.

А в марте в Праге из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва прервали церемонию вручения призов кинофестиваля One World во дворце Люцерна. Тогда же «заминировали» пражский ж/д вокзал в районе Смихов.

Ранее из поезда Киев — Будапешт эвакуировали пассажиров.

