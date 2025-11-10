Таможенники: из Польши на Украину попытались ввезти 14 тысяч нацистских марок

На Украине таможенники нашли свыше 14 тыс. почтовых марок с изображениями Адольфа Гитлера и нацистской символикой, их пытались незаконно ввезти на территорию страны через границу с Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе украинской таможенной службы.

«Таможенники изъяли более 14 тыс. марок с нацистской символикой», — говорится в сообщении, к которому также прикреплено видео.

По данным пресс-службы, запрещенный груз был обнаружен внутри партии одежды на КПП «Медыка — Шегини» в Львовской области. Уточняется, что стоимость изъятых марок на теневом рынке может составлять свыше 1,5 млн гривен (порядка 2,9 млн рублей).

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина более не скрывает попытки «обелить» нацистскую символику, а представители «цивилизованного общества» делают вид, что не замечают этого. Дипломат отметила, что «этим уже гордится киевский режим».

По ее словам, спустя восемь десятилетий столица Украины снова находится в состоянии оккупации, а нацистская идеология приобрела статус государственной.

Ранее эксперт из ЦРУ рассказал, что нацисты Украины после краха ВСУ убегут за границу.