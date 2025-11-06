На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила об оккупации Киева нацистами

Захарова: Киев спустя 82 года после освобождения от нацистов вновь оккупирован
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спустя восемь десятилетий столица Украины снова находится в состоянии оккупации, а нацистская идеология приобрела статус государственной. Об этом дипломат заявила в интервью ТАСС в 82-ю годовщину деоккупации Киева.

«Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, Украина утратила свой суверенитет. Представитель ведомства подчеркнула, что под предлогом «декоммунизации» и «деколонизации» киевские власти законодательно закрепили курс на пересмотр истории, проводят политику агрессивной дерусификации и уничтожают все, что связано с Советским Союзом, Россией и общим прошлым двух стран.

В конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова признать Украину, но только в том случае, если она будет существенно отличаться от нынешнего государства с «откровенно нацистским» режимом.

Ранее эксперт из ЦРУ рассказал, что нацисты Украины после краха ВСУ убегут за границу.

