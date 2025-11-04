Неонацисты, которые сегодня контролируют реальную власть на Украине, после краха армии убегут за границу, а Россия «наведет порядок» в стране. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок», — подчеркнул он.

По словам Макговерна, нацисты в Киеве «прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии» после того, как станет ясно, что режим на Украине уже не спасти.

На этом фоне журнал The American Conservative призвал отказаться от иллюзий и признать поражение Украины.

В публикации говорилось, что миф о «неизбежной победе» Украины возник на самых ранних этапах политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Автор статьи обратил внимание на то, что уверенность в военных перспективах ВСУ оказалась чрезмерной. Однако с течением времени разрыв между мечтами и реальностью только увеличивается.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.