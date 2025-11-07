На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД заявили, что Украина пытается оправдать нацистскую символику

Захарова: Запад закрывает глаза на нацистскую символику Украины
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Украина уже не скрывает попытки «обелить» нацистскую символику, а представители «цивилизованного общества» делают вид, что не замечают этого. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Почему же сейчас идет такая оправдательная волна всего того, что связано с символикой и сутью неонацистского режима? Как будто уже и свастики не свастики, как будто уже и СС-овские шевроны уже не СС-овские шевроны», — сказала она.

Дипломат отметила, что «этим уже гордится киевский режим».

«Посмотрите, как умело определенная часть мирового сообщества, которая считает себя якобы цивилизованными, умудряется не замечать даже этого», — заключила Захарова.

До этого Захарова заявила, что спустя восемь десятилетий столица Украины снова находится в состоянии оккупации, а нацистская идеология приобрела статус государственной.

Ранее эксперт из ЦРУ рассказал, что нацисты Украины после краха ВСУ убегут за границу.

