В Краснодарском крае более 300 молодых семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

На Кубани направили около 1 млрд руб. на улучшение жилищных условий молодых семей
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Более 300 молодых семей Краснодарского края получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.

В 2025 году власти региона направили около 1 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей.

По словам губернатора, среди получателей поддержки 139 многодетных семей. Больше всего социальных выплат по госпрограмме предоставили семьям в Новороссийске, Краснодаре и Геленджике и Северском районе.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что снижение инфляции в РФ до 4% и долгосрочное удержание ее на данном уровне позволит снизить ставку по ипотеке и повысит доступность жилья для россиян.

2 сентября правительство РФ распорядилось выделить дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Ранее стало известно, что в России могут ввести механизм списания ипотеки для учителей в селах.

