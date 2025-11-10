В Краснодарском крае более 300 молодых семей получили выплаты на улучшение жилищных условий

На Кубани направили около 1 млрд руб. на улучшение жилищных условий молодых семей

Более 300 молодых семей Краснодарского края получили государственную поддержку на улучшение жилищных условий. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.

В 2025 году власти региона направили около 1 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей.

По словам губернатора, среди получателей поддержки 139 многодетных семей. Больше всего социальных выплат по госпрограмме предоставили семьям в Новороссийске, Краснодаре и Геленджике и Северском районе.

