СМИ: вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала в Турции

Mynet: мужчина с оружием ворвался в здание спортивного телеканала в Стамбуле
Murad Sezer/Reuters

В Стамбуле вооруженный мужчина ворвался в здание спортивного телеканала beIN SPORTS. Об этом сообщает турецкий портал Mynet.

«Мужчина с оружием в руках ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в районе Аязага на севере Стамбула, требуя встречи с ведущим Гюльтекином Онаем. Предположительно, мужчина обвиняет Оная в оскорблении его супруги, работающей охранником в здании», — говорится в материале.

На месте приехали правоохранители — идут переговоры с вооруженным мужчиной.

10 ноября в Екатеринбурге директор магазина расправился со своей подчиненной у себя дома, после чего напал на посетителей и сотрудников супермаркета. По данным СМИ, 27-летний мужчина вместе с кассиршей распивал алкоголь в своей квартире на Химмаше. С ними находилась дочь женщины, однако ребенку злоумышленник не причинил вреда. После расправы над знакомой мужчина отправился в супермаркет на улице Бородина, где напал с ножом на людей.

Ранее россиянин расправился с отцом бывшей и поджег ее дом.

