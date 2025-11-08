На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин расправился с отцом бывшей и поджег ее дом

В Тульской области мужчину задержали за расправу над отцом бывшей
true
true
true
close
Shutterstock

В Туле местного жителя подозревают в нападении на родителей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Саратовской улице. По версии следствия, 26-летний фигурант пришел к экс-возлюбленной домой, зная, что она находится там. Однако девушки дома не оказалось. В результате молодой человек схватился за нож и нанес несколько ударов сначала ее отцу, затем – матери.

После этого мужчина поджег кухню и скрылся. Позже его задержали полицейские. Что именно стало причиной агрессии, не уточняется.

Во время нападения глава семьи получил серьезные травмы, его не спасли.

«Мать девушки в настоящее время госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается медицинская помощь.», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее россиянин проломил возлюбленной голову табуреткой, обнаружив ее дома у приятеля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами