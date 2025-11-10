В Екатеринбурге директор магазина расправился со своей кассиршей

В Екатеринбурге мужчина расправился с кассиршей и устроил резню в супермаркете

В Екатеринбурге директор магазина расправился со своей подчиненной у себя дома, после чего напал на посетителей и сотрудников супермаркета. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, 27-летний мужчина вместе с кассиршей распивал алкоголь в своей квартире на Химмаше. С ними находилась дочь женщины, однако ребенку злоумышленник не причинил вреда.

После расправы над знакомой мужчина отправился в супермаркет на улице Бородина, где напал с ножом на людей.

До этого в Калининграде мужчину задержали по подозрению в нападении с табуреткой на возлюбленную из-за ревности. Инцидент произошел в квартире приятеля подозреваемого, куда он пришел в гости и внезапно обнаружил там свою избранницу.

Предварительно, мужчина, будучи пьяным, в приступе ревности начал избивать женщину руками и ногами, а после этого схватил табуретку и ударил ею возлюбленную по голове.

Ранее россиянин расправился с отцом бывшей и поджег ее дом.