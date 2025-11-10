Обвиняемые в афере с квартирой Долиной не признали вину

РИА Новости: никто из обвиняемых в афере с квартирой Долиной не признал вину

Никто из фигурантов дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной не признал вину. Об этом сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса.

«Ни один вину не признает, они невиновны», — поделился подробностями собеседник агентства.

Обвиняемыми по делу проходят Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве. Все четверо фигурантов находятся под стражей.

По версии следствия, вместе с иными неустановленными лицами они со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной более 175 млн рублей. Кроме того, обвиняемые лишили артистку права на жилое помещение — элитную квартиру в московском районе Хамовники.

Дело рассматривается в закрытом режиме в Балашихинском суде Московской области. Судебное заседание переносили четыре раза из-за неявки участников процесса.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников Лариса Долина является истинным владельцем квартиры в Хамовниках, которую она по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу за недвижимость. Однако в случае неудачи ей не удастся вернуть потраченные на покупку квартиры деньги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Долиной сообщил, что артистке угрожали.