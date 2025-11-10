Адвокат Долиной сообщил, что артистке угрожали убийством

Российской певице Ларисе Долиной угрожали убийством, возбуждены уголовные дела. Об этом заявила адвокат артистки Ксения Апарина, пишет РИА Новости.

«В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены», — сказала правозащитник в Балашихинском горсуде Подмосковья.

Агентство пишет, что исполнительница также обращалась за госзащитой из-за угроз ее жизни. По словам адвоката Долиной, угрожавшие на данный момент не установлены. Апарина утверждает, что они якобы требовали прекратить расследование, а также якобы угрожали взорвать машину певицы.

Андрею Основе, Артуру Каменецкому, Анжеле Цырульниковой и Дмитрию Леонтьеву предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Сейчас все они находятся в СИЗО, пишет агентство. При этом вину признали только двое фигурантов.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников Долина является владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.