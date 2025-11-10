На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в пятый раз рассмотрит дело об афере с квартирой Долиной

Максим Блинов/РИА Новости

Балашихинский суд Московской области в закрытом режиме рассмотрит дело об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Провести заседание в закрытом режиме», — огласил судья.

Суд ранее четыре раза откладывал заседание из-за неявки участников процесса и недоставления подсудимых. Фигурантами дела являются Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Все четверо фигурантов находятся под стражей.

По версии следствия, вместе с иными неустановленными соучастниками они с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной денежные средства на сумму 175 млн 120 тысяч рублей. Они также лишили артистку права на жилое помещение — квартиру в московском районе Хамовники.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников Долина является истинным владельцем элитной квартиры в Хамовниках, которую она ранее по указке мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее раскрыли отношение Долиной к сделкам по продаже ее квартиры.

