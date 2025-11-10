Тотальную нехватку поваров в России связали с мерами против мигрантов

В России наблюдается острый дефицит поваров, причем как в гостинично-ресторанной сфере, так и в целом в отрасли – не хватает таких кадров, в частности, в образовательных учреждениях. Это связано с множеством факторов, в том числе ужесточением миграционной политики и запретом иностранцам работать в сфере общепита, рассказал НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По словам специалиста, в России сегодня большая часть ресторанов нацелена на местных жителей, в то время как сезонных заведений, куда поваров набирают на несколько месяцев, очень мало. В большинстве случаев работники нужны на постоянной основе.

«В отелях сейчас проблема линейного персонала. Люди на руководящих должностях есть. Но они не знают работу линейного персонала. Эта проблема и в курортных регионах, и в Москве», — отметил Бухаров.

По его мнению, решить вопрос дефицита кадров в этой сфере пересмотром уровня зарплат невозможно – если их повысить, например, до уровня предприятий оборонки, то не хватит ресурсов на обеспечение работы. В отличие от таких компаний, автоматизация, роботизация и цифровизация в сфере заведений общепита развиты крайне слабо, так как это направление требует значительных финансовых вложений, пояснил эксперт.

В основе проблемы, по его словам, лежит вопрос подготовки кадров, так как сегодня в колледжах нет преподавателей и людей из бизнеса, которые бы участвовали в этой работе. Более успешный опыт был в советское время, когда на базе ПТУ действовала система учебно-курсовых комбинатов (УКК) при Главном управлении общественного питания, считает специалист.

Кроме того, во многом проблему дефицита кадров усугубил новый подход к миграционной политике, считает президент Федерации рестораторов и отельеров.

«До этого справлялись тем, что было большое количество мигрантов. Сейчас есть регионы, в которых существует запрет на работу мигрантов на предприятиях питания», — заключил эксперт.

Напомним, еще в прошлом году наметилась тревожная тенденция нарастающей нехватки поваров в России. Сообщалось, что наряду с пекарями и кондитерами они становятся дефицитной специальностью – на одну такую вакансию приходится всего 1,1 резюме при норме от четырех. А по последним данным сервиса HH.ru, повара вошли в список профессий с наибольшим спросом на рынке труда в третьем квартале 2025 года. Согласно данным сервиса, работодатели разместили более 63,5 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров, при этом медианная зарплата специалистов с начала года выросла на 8,5 тыс. рублей и достигла 72,6 тыс. рублей.

