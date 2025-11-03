На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали самые востребованные профессии за третий квартал

HH: повара, кондитеры и администраторы стали самыми востребованными вакансиями
true
true
true
close
Vitalii Cheban/Shutterstock/FOTODOM

В третьем квартале 2025 года наибольший спрос на рынке труда России наблюдался у поваров, пекарей и кондитеров, администраторов, а также официантов, барменов и бариста. Соотвествующее исследование подготовил сервис HH.ru для РИА Новости.

Согласно данным сервиса, работодатели разместили более 63,5 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров, при этом медианная зарплата специалистов с начала года выросла на 8,5 тыс. рублей и достигла 72,6 тыс. рублей. На втором месте по числу новых рабочих мест оказались администраторы — почти 49 тыс. вакансий с доходом более 58 тыс. рублей, что на 3,4 тыс. рублей выше уровня начала года.

Третью позицию заняли официанты, бармены и бариста с 35,2 тыс. предложений и медианной зарплатой 67,7 тыс. рублей (+2,5 тыс. рублей с начала года).

Помимо этого, востребованными оказались автослесари — более 21 тыс. вакансий со средним доходом свыше 121 тыс. рублей, что делает эту профессию самой высокооплачиваемой в рейтинге. Зарплаты по ней с начала года выросли на 11,4 тыс. рублей.

В исследовании также упоминаются инженерные и офисные специальности, включая начальников смены, экономистов, инженеров по охране труда, специалистов по подбору персонала и инженеров по эксплуатации. По мнению авторов исследования, рынок труда демонстрирует сбалансированный спрос на разные категории профессий.

Ранее россияне заявили о несправедливом распределении доходов в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами