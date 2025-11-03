В России назвали самые востребованные профессии за третий квартал

В третьем квартале 2025 года наибольший спрос на рынке труда России наблюдался у поваров, пекарей и кондитеров, администраторов, а также официантов, барменов и бариста. Соотвествующее исследование подготовил сервис HH.ru для РИА Новости.

Согласно данным сервиса, работодатели разместили более 63,5 тыс. вакансий для поваров, пекарей и кондитеров, при этом медианная зарплата специалистов с начала года выросла на 8,5 тыс. рублей и достигла 72,6 тыс. рублей. На втором месте по числу новых рабочих мест оказались администраторы — почти 49 тыс. вакансий с доходом более 58 тыс. рублей, что на 3,4 тыс. рублей выше уровня начала года.

Третью позицию заняли официанты, бармены и бариста с 35,2 тыс. предложений и медианной зарплатой 67,7 тыс. рублей (+2,5 тыс. рублей с начала года).

Помимо этого, востребованными оказались автослесари — более 21 тыс. вакансий со средним доходом свыше 121 тыс. рублей, что делает эту профессию самой высокооплачиваемой в рейтинге. Зарплаты по ней с начала года выросли на 11,4 тыс. рублей.

В исследовании также упоминаются инженерные и офисные специальности, включая начальников смены, экономистов, инженеров по охране труда, специалистов по подбору персонала и инженеров по эксплуатации. По мнению авторов исследования, рынок труда демонстрирует сбалансированный спрос на разные категории профессий.

Ранее россияне заявили о несправедливом распределении доходов в стране.