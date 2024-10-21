В России дефицит поваров

Повара, пекари и кондитеры – дефицитная специальность, на одну такую вакансию в России приходится всего 1,1 резюме при норме от 4. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса hh.ru.

Чаще всего поваров ищут компании из отрасли продуктовой розницы (это 53% вакансий), а рестораны и организации из отрасли общественного питания оказались на втором месте (40%). Остальные вакансии поваров приходятся преимущественно на гостиницы, пекарни и кондитерские.

Предлагаемые поварам зарплаты в среднем почти на 7 тыс. рублей ниже, чем ожидания соискателей – 56,8 тыс. рублей против 63,7 тыс. рублей.

«Повара, пекари и кондитеры нужны компаниям разного размера из разных отраслей — рознице, ресторанам, кейтерингу, отелям и гостиницам, частным пекарням и кофейням. У бизнеса сформирован большой запрос на данных специалистов, а рынок труда ответить достаточным предложением рабочей силы не может – этих людей просто не хватает (невысокая популярность профессии, недостаточное количество обучавшихся на поваров и кондитеров в последние годы и другие причины). Чтобы решить кадровый вопрос, при ресторанах открываются свои школы для поваров. Также есть тренд на подбор людей без опыта или с минимальным опытом и обучение/дообучение уже «на борту», – отметила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

Среди соискателей-поваров почти равное количество мужчин и женщин – 49 и 51% резюме соответственно. Треть россиян (31%), которые ищут работу по специальности «Повар, пекарь, кондитер» — люди в возрасте до 25 лет, половина (53%) – от 26 до 45 лет. Оставшиеся 17% соискателей-поваров старше 46 лет.

Работодатели чаще всего ищут поваров на приготовление пиццы (8,3% вакансий), специалисты по роллам и суши требуются в несколько раз реже (1,4%), то же можно сказать и о фастфуде в целом (1,1% вакансий). Среди соискателей, наоборот, преобладают мастера фастфуда (18,7% резюме), далее идут специалисты по пицце (8,5%) и роллам (2,9%).

Самая востребованная у работодателей кухня – европейская, ее знание требуется в 5,4% вакансий (эта же кухня наиболее популярна и среди соискателей, она указана в 8,9% резюме поваров). На втором месте – русская кухня, на которую приходится 2,7% вакансий поваров (у соискателей она на 4 месте – 3,2% резюме). Третье место по спросу на специалистов поделили японская и итальянская кухни – по 2,4% вакансий (встречаются в 5,1 и 4,6% резюме соответственно). Закрывают пятерку спроса повара азиатской кухни – 1,1% вакансий (1,8% резюме).

20 октября отмечался Международный день повара.

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