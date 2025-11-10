Врач предложила неожиданные способы, которые помогут заглушить сильный голод

Чистка зубов мятной пастой поможет заглушить внезапный сильный голод. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«И про язык не забудьте! Или прополоскать рот ополаскивателем с ярким вкусом. После этого любой супервкусный продукт покажется отвратительным», — посоветовала эксперт.

По ее словам, вредные перекусы также можно заменить на полезные напитки, например, кефир или теплое молоко со специями — куркумой, корицей или имбирем с медом. Это «удовлетворит» центр голода в мозгу и принесет пользу организму, подчеркнула врач.

Денисенко предупредила, что иногда люди путают физический голод с эмоциональным. Чтобы отвлечься от последнего, можно позвонить подруге, родителям или психологу.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева до этого говорила, что стакан воды может помочь определить степень голода, если после него желание поесть не пропало, значит пора перекусить. По ее словам, питание лучше делить на три основных приема пищи, между ними можно добавить перекусы, если в течение дня появляются голод и упадок сил, — это снизит риск переедания за обедом или ужином. Врач призвала не терпеть сильный голод, потому что это увеличит риск переесть в дальнейшем и употребить пищу так быстро, что ей сложно будет перевариться.

Ранее психолог назвала одну из главных причин женских измен.