Подозреваемый в атаке дронов на Иркутскую область набрал кредитов

Предполагаемый участник атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Иркутскую область Артем Тимофеев набрал в России кредиты и накопил долги. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что Тимофеев оформил несколько кредитов на крупную сумму, но затем перестал производить платежи. В результате образовалась задолженность в размере свыше 100 тыс. рублей.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Артем Тимофеев в прошлом году открыл ИП по грузоперевозкам. В декабре он приобрел несколько машин, при помощи которых 1 июня были организованы атаки дронов по военным объектам в России. Дроны для атаки вылетали из кузовов фур. 28 мая Тимофеев и его жена, предположительно, выехали из России в Казахстан.

Ранее сообщалось, что объявленная в розыск жена Тимофеева решила заработать на популярности.