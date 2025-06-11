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Объявленная в розыск жена Тимофеева решила заработать на популярности

Объявленная в розыск жена Тимофеева установила плату за сообщения в Telegram
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Екатерина Гато/VK

Супруга Артема Тимофеева, которого подозревают в причастности к атаке беспилотников на Иркутскую область, решила воспользоваться внезапной известностью, установив плату за отправку сообщений в Telegram. Теперь, чтобы связаться с Екатериной Тимофеевой в мессенджере, придется заплатить более 17 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, Екатерина Тимофеева активировала функцию платных сообщений в своем аккаунте, установив цену в 10 тысяч звезд Telegram за возможность написать ей. Эта сумма эквивалентна примерно 17,7 тысячи рублей.

Накануне возможного организатора удара FPV-дронов по пяти российским аэродромам Артема Тимофеева и его супругу Екатерину внесли в список террористов и экстремистов.

1 июня украинские вооруженные силы осуществили масштабную операцию под названием «Паутина», нанеся удары по аэродромам, расположенным в пяти областях Российской Федерации. Под прицелом оказались объекты в Мурманской, Иркутской, Амурской, Рязанской и Ивановской областях.

Ранее стали известны подробности о бизнесе возможного организатора атак на аэродромы.

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