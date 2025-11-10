На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители волгоградской многоэтажки рассказали о конфликте между супругами до взрыва

SHOT: перед взрывом жители волгоградской многоэтажки слышали крики и ругань
Виталий Аньков/РИА Новости

Жители волгоградской многоэтажки по улице Маршала Еременко слышали крики, ругань и удары в стену перед тем, как в одной из квартир прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, звуки ссоры раздавались из квартиры на четвертом этаже. Очевидцы считают, что между супругами произошел конфликт, который как-то связан с ЧП. Жители дома слышали громкие удары в стену за 10 минут до взрыва.

ЧП произошло 9 ноября около 23:40. В соседних домах выбило стекла. Сотрудники МЧС потушили возгорание. По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв газа. Пострадал один человек, которого доставили в больницу.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее под Тулой при взрыве газа частично обрушился жилой дом.

