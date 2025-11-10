В Волгограде прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома

SHOT: взрыв произошел в многоэтажке Волгограда, пострадал один человек

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома по улице Маршала Еременко в Волгограде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, взрыв прогремел около 23:40. В соседних домах выбило стекла. На месте работают сотрудники МЧС. Из окна квартиры валит черный дым.

По предварительным данным, причиной случившегося стал взрыв газа. Очевидцы сообщили, что медики вынесли из дома одного пострадавшего.

8 ноября в трехэтажном жилом доме в Куркино Тульской области взорвался газ, здание частично обрушилось. Пострадали как минимум четверо человек. Спасатели не обнаружили пострадавших под завалами. Власти пообещали восстановить разрушенный подъезд.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее на Ставрополье взрыв разрушил три гаража.