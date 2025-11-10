Офис Всемирной продовольственной программы (ВПП) помешал суданцам в прошлом году получить российскую муку, заявил РИА Новости посол РФ в африканской стране Андрей Черновол.

Дипломат отметил, что из-за антироссийских санкций гумпомощь в Судан поступает через профильные международные агентства, в том числе через ВПП. При этом иногда происходит «откровенный саботаж».

«В прошлом году тысяча тонн российской муки была испорчена в результате сознательного попустительства странового офиса гуманитарной организации, когда более месяца муку не могли вывезти из порта», — сообщил посол.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что Россия — один из главных поставщиков с/х продукции на глобальный рынок. Он отметил, что качественные кондитерские изделия из РФ, рыбу, растительные масла и зерно знают и любят в более чем 160 странах мира. По словам политика, в последнее время все большую популярность приобретает агротуризм.

