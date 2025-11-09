На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности домашних консервов

Депутат Куринный: необходимо с осторожностью относиться к домашним консервам
Shutterstock/New Africa

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный предупредил россиян об опасности домашних консервов. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Лентой.ру».

Депутат посоветовал покупать промышленно изготовленную продукцию, поскольку она подвергается дополнительному контролю на всех этапах производства. По его словам, при приготовлении домашних консервов возможно несоблюдение безопасных норм и условий.

Также парламентарий заявил, что не следует покупать мясные консервы на рынках.

«С овощными попроще — крайне редко бывают отравления или заболевания ботулизмом. А вот мясные и рыбные консервы — это самый опасный продукт», — добавил Куринный.

9 ноября сообщалось, что в Москве зафиксировали шесть случаев заражения ботулизмом. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средне тяжелое. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в профильном инфекционном стационаре.

Инцидент произошел в Новой Москве. Семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, а после употребления этих солений состояние пяти человек серьезно ухудшилось — появились тошнота, рвота и дыхательная недостаточность.

Ранее был назван вид консервов, снижающий риск болезней сердца.

