Число заразившихся ботулизмом в Новой Москве достигло шести человек

В Москве число заразившихся ботулизмом увеличилось до шести

В Москве зафиксировали шесть случаев заражения ботулизмом. Об этом сообщает столичный Депздрав.

Число заразившихся ботулизмом увеличилось до шести, состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средне тяжелое. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь в профильном инфекционном стационаре.

Управление Роспотребнадзора по Москве совместно с Департаментом здравоохранения определило продукты, которые могли стать источником отравления. Ведется эпидемиологическое расследование обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел в Новой Москве. Семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, а после употребления этих солений состояние пяти человек серьезно ухудшилось — появились тошнота, рвота и дыхательная недостаточность. Сообщалось, что единственным из членов семьи, кто не пострадал, был трехлетний ребенок.

Ранее россиянам рассказали, как закатывать грибы, чтобы не заразиться ботулизмом.