Назван вид консервов, снижающий риск болезней сердца

Daily Mail: ликопин в консервированных помидорах снижает риск болезней сердца
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Употребление консервированных помидоров снижает риск развития болезней сердца и рака, а также помогает восстанавливать мышцы и снижать уровень маркеров воспаления в крови. Об этом диетологи Никола Ладлэм-Рейн и Эмма Шафкат (Национальная служба здравоохранения Великобритании) рассказали в беседе с Daily Mail.

Ладлэм-Рейн отметила, что лидером по содержанию ценных веществ выступают консервированные помидоры. Они богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который снижает риск рака простаты, легких и желудка. Также это соединение снижает уровень воспаления в организме, защищая сердце и сосуды. По словам диетолога, в консервированных помидорах содержание ликопина выше, чем в свежих.

«Также было доказано, что ликопин способствует восстановлению после тренировок. Это показало исследование, проведенное в Греции. В рамках эксперимента томатный сок быстрее восстанавливал мышечную ткань и снижал уровень маркеров воспаления в крови по сравнению с энергетиком», — добавила Ладлэм-Рейн.

Также эксперты посоветовали включить в рацион консервированные фрукты — персики, ананасы или другие. Хотя витамина С в них меньше, чем в свежих, такие продукты богаты витаминами A и E.

Дополнительно доктор Шафкат посоветовала обратить внимание на консервы из скумбрии и сардинами.

«Консервированная рыба может стать отличным источником кальция и жирных кислот, особенно для тех, кто не употребляет много молочных продуктов, — объяснила эксперт.

Еще один полезный вариант — консервы с бобовыми: нутом, фасолью, горохом или чечевицей. Эти продукты богаты белком, железом и витаминами и легко сочетаются с другими блюдами, отметила диетолог.

Ранее россиянам дали три совета, как продлить свежесть овощей без холодильника.

