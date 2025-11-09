Люди массово заразились ботулизмом в Новой Москве, поев солений

В Новой Москве пять человек заразились ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, а после употребления этих солений состояние пяти человек серьезно ухудшилось — появились тошнота, рвота и дыхательная недостаточность. Единственным, кто не пострадал, оказался трехлетний ребенок, которого не кормили консервацией.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с выраженной интоксикацией и подключены к аппаратам ИВЛ. По предварительной информации, число отравившихся может увеличиться.

До этого в Дагестане шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток, ох направили в республиканский инфекционный центр. Одна из пострадавших попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

