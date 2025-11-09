На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Люди массово заразились ботулизмом в Новой Москве, поев солений

Mash: в Новой Москве люди массово заразились ботулизмом, поев солений
close
Jens Buttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В Новой Москве пять человек заразились ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, а после употребления этих солений состояние пяти человек серьезно ухудшилось — появились тошнота, рвота и дыхательная недостаточность. Единственным, кто не пострадал, оказался трехлетний ребенок, которого не кормили консервацией.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с выраженной интоксикацией и подключены к аппаратам ИВЛ. По предварительной информации, число отравившихся может увеличиться.

До этого в Дагестане шесть человек заразились ботулизмом из-за закруток, ох направили в республиканский инфекционный центр. Одна из пострадавших попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее россиянам рассказали, как закатывать грибы, чтобы не заразиться ботулизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами