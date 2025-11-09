Вернувшиеся на пароме в Турцию россияне не могут сойти с судна

Baza: в Трабзоне россияне не могут сойти с парома Seabridge из-за таможни

Граждане России, находящиеся на пароме Seabridge, который прибыл в турецкий Трабзон, не могут сойти на берег из-за закрытой таможни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza cо ссылкой на пассажира.

По данным источника, граждан Турции уже выпустили с судна, россияне все еще находятся на борту.

«Россиянам придется переночевать на пароме еще как минимум одну ночь», — говорится в сообщении канала.

5 ноября первый за 14 лет паром из Турции отправился в Россию. Однако судно Seabridge не смогло получить разрешение на заход в порт Сочи и было вынуждено вернуться обратно в Трабзон после 2,5 суток ожидания в море.

Вечером 9 ноября паром Seabridge вернулся в Трабзон.

Среди его пассажиров 18 россиян и два гражданина Турции. Гендиректор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян пообещал, что всем путешественникам, чьи билеты сгорели, компенсируют перелеты.

