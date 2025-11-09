На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вернувшиеся на пароме в Турцию россияне не могут сойти с судна

Baza: в Трабзоне россияне не могут сойти с парома Seabridge из-за таможни
true
true
true
close
Сергей Кулаков/РИА Новости

Граждане России, находящиеся на пароме Seabridge, который прибыл в турецкий Трабзон, не могут сойти на берег из-за закрытой таможни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza cо ссылкой на пассажира.

По данным источника, граждан Турции уже выпустили с судна, россияне все еще находятся на борту.

«Россиянам придется переночевать на пароме еще как минимум одну ночь», — говорится в сообщении канала.

5 ноября первый за 14 лет паром из Турции отправился в Россию. Однако судно Seabridge не смогло получить разрешение на заход в порт Сочи и было вынуждено вернуться обратно в Трабзон после 2,5 суток ожидания в море.

Вечером 9 ноября паром Seabridge вернулся в Трабзон.

Среди его пассажиров 18 россиян и два гражданина Турции. Гендиректор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян пообещал, что всем путешественникам, чьи билеты сгорели, компенсируют перелеты.

Ранее российские туристы застряли на острове Майтон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами