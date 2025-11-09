Россиян возвращают в Трабзон: первый за 14 лет паром из Турции не смог зайти в порт Сочи

Паром из Турции после отказа в заходе в Сочи отправился назад

Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в Россию. Судно Seabridge так и не смогло получить разрешение на заход в порт Сочи и возвращается обратно в Трабзон после 2,5 суток ожидания в море. Гендиректор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян уже пообещал, что всем пассажирам, чьи билеты сгорели, компенсируют перелеты. Ранее в администрации Краснодарского края запуск паромного сообщения назвали преждевременным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Паром Seabridge, совершивший первый за 14 лет рейс из Турции в Россию, не смог получить разрешение на заход в порт Сочи и вернется обратно в Трабзон. Об этом агентству РИА Новости сообщил генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

«После двух с половиной суток ожидания парому отказали в заходе в порт Сочи. Паром возвращается в Трабзон, не высадив своих граждан на родную землю», — рассказал он.

Агентству ТАСС Туркменян сообщил, что паром отправился из Сочи в Трабзон ночью и прибудет порт днем 9 октября.

Первый рейс

Ожидалось, что морское сообщение между Трабзоном и Сочи возобновится спустя 14 лет. Ранее Seabridge провел тестовый рейс, но был возвращен в Турцию из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности, однако организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно.

Несмотря на это, первый рейс запланировали на 29 октября, однако он был перенесен на неделю из-за шторма. 5 ноября в 21:40 Seabridge с двумя гражданами Турции и 18 россиянами вышел из порта.

Судно встало на рейд в Сочи утром следующего дня, ожидая согласования на заход в порт. Только через день паром получил разрешение на вход в воды РФ. Представитель компании Liderline Мустафа Чакыр сообщал, что организаторы паромной линии оформили все необходимые документы. Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!» опубликовал документ, подтверждающий, что паромная линия была зарегистрирована в «Росморречфлоте».

Seabridge, по словам Чакыра, должен был вернуться обратно в Турцию лишь после того, как высадит пассажиров в Сочи и заберет новых. Однако людям так и не дали сойти на берег.

«Пропали все наши авиабилеты». Первый за 14 лет паром из Турции более двух суток не пускают в Россию Первый за полтора десятка лет паром из турецкого Трабзона в Сочи вторые сутки не может... 08 ноября 13:11

В администрации Краснодарского края при этом заявили ТАСС, что запуск паромного сообщения является преждевременным, а позиция властей региона по этому вопросу не изменилась.

«Вопросы обеспечения безопасности при запуске сообщения не решены и остаются актуальными», — подчеркнули в администрации.

Пассажирам компенсируют билеты

Пассажиры Seabridge провели в море более двух суток, ожидая швартовки в Сочи, прежде чем судно было решено отправить обратно в Турцию. Некоторые из них специально выбрали паром.

«Хотели быть первооткрывателями, попасть именно на этот паром, потому что в будущем есть желание вернуться в Турцию на машине именно с этим паромом», — рассказал RT житель Уфы Саид.

У него, как и других пассажиров, сгорели авиабилеты домой. Сергей Туркменян уже сообщил, что по прибытии в Турцию компания-оператор компенсирует людям перелеты и предоставит билеты в те места, куда они должны были в итоге прибыть.

Однако некоторые пассажиры также столкнулись с другой проблемой. Как рассказала «Газете.Ru» мать одного из них Ирина, у семьи ее сына истекло время легального пребывания в Турции, и их могут там не принять.