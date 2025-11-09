На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первый за 14 лет паром из Турции в Россию вернулся в Трабзон

Паром Seabridge с россиянами на борту вернулся в турецкий Трабзон
true
true
true

Паром Seabridge, пассажиров с которого не пустили в Сочи, вернулся в турецкий Трабзон. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию судов в реальном времени Мarinetraffic.

5 ноября первый за 14 лет паром из Турции отправился в Россию. Однако судно Seabridge не смогло получить разрешение на заход в порт Сочи и было вынуждено вернуться обратно в Трабзон после 2,5 суток ожидания в море. Среди его пассажиров 18 россиян и два гражданина Турции. Гендиректор компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян пообещал, что всем путешественникам, чьи билеты сгорели, компенсируют перелеты.

До этого Seabridge провел тестовый рейс, но тоже был возвращен в Турцию из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности, однако организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно.

Ранее российские туристы застряли на острове Майтон.

