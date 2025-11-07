Таиландские моряки спасли россиян, застрявших на острове Майтон в Таиланде

Третье региональное командование Королевских ВМС Таиланда спасло четырех российских туристов, оказавшихся на скалистом участке острова Майтон после того, как их катер сел на мель на скалах. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел у острова Майтхон в 4,6 морских милях (более восьми километров) от ближайшего порта на острове Пхукет, где в том числе находится база военно-морских сил Таиланда. Военные получили сигнал бедствия от россиянина, который рассказал, о том, что туристический скоростной катер сел на скалы, получил повреждения, а на борту находятся четверо — две женщины и двое мужчин.

По информации издания, прибыв на место, спасатели обнаружили, что туристы в находятся в безопасности, но добраться до них невозможно из-за сильных волн и скалистого берега. Моряки отправились обратно на базу за спецоборудованием, говорится в материале. Позднее они вернулись к месту инцидента, добрались на надувных лодках до застрявших на скалах туристов, доставили их на патрульный катер, где спасенных накормили.

Как уточнили военные, в результате происшествия россияне не пострадали.

