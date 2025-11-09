На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главный юрист ЦАХАЛ попала в больницу из-за снотворного

Подследственная экс-военный прокурор Израиля госпитализирована из-за снотворного
Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

Бывший главный военный прокурор Израиля генерал-майор запаса Ифат Томер-Йерушалми, которая находится под следствием, была госпитализирована после приема снотворного, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.

По информации источника, Томер-Йерушалми вызвала бригаду скорой помощи «после того, как приняла снотворное». Прибывшие медики отвезли пациентку в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве, ее жизни ничего не угрожает, уточняется в сообщении.

The Jerusalem Post в свою очередь пишет, что чиновница была обнаружена медиками «в полубессознательном состоянии». Представители больницы рассказали, что Томер-Йерушалми теперь «в сознании».

Инцидент произошел через несколько дней после того, как ее освободили из-под домашнего ареста.

2 ноября Томер-Йерушалми пропала, об этом сообщали родственники женщины. Впоследствии автомобиль Томер-Иерушалми нашли на пляже в северной части Тель-Авива, а возле машины обнаружили письмо.

В тот же день женщину нашли живой. Позже высокопоставленную чиновницу задержали на фоне скандала с ее причастностью к утечке в СМИ видеоролика. Сообщалось, что на этом видео, снятом летом 2024 года, были зафиксированы издевательства над палестинским заключенным из Газы в израильской тюрьме Сде-Тейман. Также отмечалось, что участвовавшие в инциденте солдаты избежали уголовного преследования.

Томер-Йерушалми, ушедшую с поста главного юрисконсульта ЦАХАЛ, подозревают в воспрепятствовании расследованию и злоупотреблении доверием.

Ранее в правительстве США впервые признали нарушения прав человека в Газе.

