В Израиле задержали главного юриста армии Томер-Иерушалми

Израильские полицейские провели задержание подавшей в отставку главного военного адвоката страны генерал-майора Ифат Томер-Йерушальми, которую подозревают в причастности к утечке видео с изнасилованием палестинских заключенных. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Помимо Томер-Йерушальми, был также задержан бывший главный военный прокурор Матан Соломош, который проходит подозреваемым по тому же делу об «утечке информации». Оба задержанных предстанут перед судом Тель-Авива, который определит им срок заключения под стражу.

Несколько дней назад Томер-Йерушальми подала в отставку. Предполагается, что она одобрила утечку видео с изнасилованием палестинских заключенных в лагере Сде Тейман, совершенное израильскими солдатами в августе 2024 года. Правозащитные организации заявили, что резервисты, участвовавшие в инциденте, избежали уголовного преследования.

Вскоре после отставки женщина пропала, оставив записку с тревожным содержанием, однако спустя несколько часов ее нашли живой.

