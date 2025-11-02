Главный юрист ЦАХАЛ оставила записку и исчезла после того, как подала в отставку

Главный юрист ЦАХАЛ пропала без вести после того, как подала в отставку

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ее уволившийся главный военный юрист, генерал-майор Йифат Томер-Иерушалми пропала без вести. Об этом пишет The Times of Israel.

The Jerusalem Post сообщает, что полиция начала поиски, когда об исчезновении женщины заявили члены ее семьи. Они не могли связаться с родственницей с утра. Автомобиль Томер-Иерушалми обнаружили на пляже в северной части Тель-Авива. Возле машины нашли письмо.

Два дня назад Томер-Иерушалми подала в отставку. Решение было принято спустя несколько часов после того, как юрист была уволена начальником генштаба армии Эялем Замиром в связи с ее возможной причастностью к публикации видеороликов жестокого обращения солдат с палестинским заключенным.

СМИ утверждали, что Томер-Иерушалми одобрила утечку видео с изнасилованием палестинских заключенных в лагере Сде Тейман, совершенное израильскими солдатами в августе 2024 года. Правозащитные организации заявили, что резервисты, участвовавшие в инциденте, избежали уголовного преследования.

