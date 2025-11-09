На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Филиппинах сообщили об опустении городов из-за супертайфуна

Eloisa Lopez/Reuters

На Филиппинах эвакуировали 900 тыс. человек из-за бушующего супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, людей эвакуировали из восточных и северных регионов страны. По информации журналистов, супертайфун угрожает населенным пунктам проливными дождями, разрушительными ветрами и штормами.

Всего, по предварительным данным, природный катаклизм принесет порядка 200 миллиметров осадков, что грозит масштабными наводнениями.

До этого агентство Reuters писало, что до начала стихии было эвакуировано всего 100 тыс. жителей в восточных и северных регионах.

Тайфун «Фунг-Вонг» увеличился до супертайфуна в воскресенье, 9 ноября. Ожидается, что порывы ветра достигнут скорости порядка 185 километров в час и обрушатся на провинцию Аврора на острове Лусон.

7 ноября посольство России на Филиппинах призвало оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, а также поездок в потенциально опасные районы из-за угрозы нового супертайфуна.

Ранее Путин направил соболезнования президенту Филиппин.

