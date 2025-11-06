На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин направил соболезнования президенту Филиппин

Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
Eloisa Lopez/Reuters

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования лидеру Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными тайфуном, обрушившимся на центральные районы вашей страны», — говорится в тексте.

Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия.

4 ноября российское посольство на Филиппинах опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги». Российских туристов призвали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Ранее житель Филиппин рассказал о наводнении на острове Себу после тайфуна «Калмаэги».

