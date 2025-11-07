Посольство РФ на Филиппинах предупредило об угрозе нового супертайфуна

Посольство РФ на Филиппинах призвало не выходить на улицу из-за супертайфуна

Посольство России на Филиппинах призвало оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, а также поездок в потенциально опасные районы из-за угрозы нового супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом говорится в Telegram-канале российского дипведомства.

«На Филиппинах ожидается прохождение тайфуна «Фунг-Вонг», который может сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром и перебоями в транспортном сообщении и энергоснабжении», — говорится в сообщении.

Представители посольства рекомендовали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, пополнить запасы питьевой воды, а также продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов. Помимо этого, жителей попросили заранее зарядить технику и подготовить фонари.

В пресс-службе попросили следить за новой информацией в официальных источниках и в случае необходимости обращаться в посольство.

4 ноября российское посольство на Филиппинах опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги». Российских туристов призвали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Ранее Путин направил соболезнования президенту Филиппин.