На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ на Филиппинах предупредило об угрозе нового супертайфуна

Посольство РФ на Филиппинах призвало не выходить на улицу из-за супертайфуна
true
true
true
close
Philippine Red Cross/Reuters

Посольство России на Филиппинах призвало оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, а также поездок в потенциально опасные районы из-за угрозы нового супертайфуна «Фунг-Вонг». Об этом говорится в Telegram-канале российского дипведомства.

«На Филиппинах ожидается прохождение тайфуна «Фунг-Вонг», который может сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром и перебоями в транспортном сообщении и энергоснабжении», — говорится в сообщении.

Представители посольства рекомендовали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, пополнить запасы питьевой воды, а также продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов. Помимо этого, жителей попросили заранее зарядить технику и подготовить фонари.

В пресс-службе попросили следить за новой информацией в официальных источниках и в случае необходимости обращаться в посольство.

4 ноября российское посольство на Филиппинах опубликовало рекомендации для граждан РФ в связи с тайфуном «Калмаэги». Российских туристов призвали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, следить за оповещениями местных властей и экстренных служб, а также избегать поездок в зоны, потенциально подверженные наводнениям или оползням.

Ранее Путин направил соболезнования президенту Филиппин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами