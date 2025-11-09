Власти Филиппин провели массовую эвакуацию из-за супертайфуна

На Филиппинах эвакуировали более 100 тыс. жителей в восточных и северных регионах из-за тайфуна «Фунг-Вонг», который увеличился до супертайфуна в воскресенье, 9 ноября. Об этом пишет Reuters.

Власти приняли решение провести эвакуацию населения до ожидаемого прихода тайфуна во второй половине дня.

«Сигналы штормовой тревоги были объявлены на большей части Филиппин, при этом сигнал №5, самый высокий уровень предупреждения, был объявлен на юго-востоке Лусона, включая Катандуанес и прибрежные районы Камаринес-Норте и Камаринес-Сур», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, в Манильском мегаполисе и прилегающих районах объявлен сигнал №3. Ожидается, что порывы ветра достигнут скорости порядка 185 километров в час и обрушатся на провинцию Аврора на острове Лусон.

На данный момент в районах Восточных Висайских островов наблюдаются перебои с электроснабжением.

7 ноября посольство России на Филиппинах призвало оставаться в безопасных местах и избегать выхода на улицу, а также поездок в потенциально опасные районы из-за угрозы нового супертайфуна «Фунг-Вонг». Специалисты рекомендовали оставаться в безопасных помещениях на период непогоды, пополнить запасы питьевой воды, а также продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.

Ранее Путин направил соболезнования президенту Филиппин.