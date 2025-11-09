На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Астане задерживаются авиарейсы из-за снегопада

Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Рейсы из Астаны задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской авиакомпании Air Astana в своем Telegram-канале.

«Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт», — говорится в публикации.

В данный момент в столице Казахстана обильный снегопад.

7 ноября в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели произошел сбой, что привело к задержке более 400 рейсов.

По информации Управления аэропортов Индии, причиной задержек стала техническая проблема в системе автоматической коммутации сообщений, используемой для передачи данных управления воздушным движением.

Аэропорт имени Индиры Ганди является самым загруженным в Индии — он ежедневно обслуживает более 1,5 тыс. рейсов. Согласно данным Flightradar24, утром 7 ноября задержки вылетов достигали 55 минут и продолжали увеличиваться.

Ранее в Бельгии временно закрыли аэропорт из-за беспилотника.

