Следователи нашли человека, причастного к взрыву газа в Куркино

Следователи установили лицо, причастное к взрыву газа в многоквартирном жилом доме в поселке Куркино. Об этом сообщает в Telegram-канале управление СК по Тульской области.

В ведомстве заявили, что сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинений и избрании меры пресечения.

Утром в поселке Куркино в многоквартирном доме взорвался газ. При этом обрушился один подъезд трехэтажного дома, рухнула часть торцевой стены первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Пострадали четыре человека. Еще десять жителей эвакуировали из соседних подъездов. Для них организовали пункт временного пребывания в школе № 1.

По словам очевидицы, жители подумали, что дом атаковал беспилотник, однако позже выяснилось, что причиной инцидента стал взрыв газа. Она добавила, что больше всего досталось прохожему, которого порезало осколками. Женщина упомянула, что газовщики уже дважды приезжали в дом из-за резкого запаха газа, однако в первый раз дверь им никто не открыл, а во второй раз случился взрыв.

