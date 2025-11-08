На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МЧС опубликовало кадры с места взрыва в Тульской области

МЧС Тульской области: опубликованы кадры с места взрыва газа в Куркино
Появились новые кадры с места взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. Их опубликовала пресс-служба МЧС по региону.

На видео показана работа сотрудников ведомства на месте происшествия. На фото попали руины, оставшиеся от жилого дома.

«Проведение аварийно-спасательных работ продолжается», — говорится в сообщении регионального ведомства.

До этого губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что при взрыве пострадали четыре человека.

По информации спасателей, в 8:10 поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома в поселке Куркино Тульской области: рухнула часть торцевой стены первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На место происшествия выехали 7 бригад скорой помощи.

Из разрушенного дома эвакуировали 10 человек. В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе №1.

Ранее в МЧС назвали причину обрушения подъезда в доме в Тульской области.

