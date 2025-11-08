В Нижневартовске самолет совершил экстренную посадку

В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Благовещенска в Москву

Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Пассажира доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Отмечается, что угрозы для его жизни нет.

«Вылет рейса в Москву запланирован на ближайшее время», — добавили в правительстве Югры.

5 ноября грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании UPS потерпел крушение возле Международного аэропорта Луисвилла в штате Кентукки. Полицейское управление Луисвилла подтвердило факт авиапроисшествия и сообщило о наличии пострадавших в результате инцидента.

В этот же день военно-транспортный самолет Вооруженных сил (ВС) Судана Ил разбился в Западном Кордофане из-за проблем в правом крыле.

Ранее в аэропорту Якутска у самолета сломались шасси при посадке.