На Камчатке начали проверку лайнера, задевшего фонарь при посадке

На Камчатке проводится доследственная проверка из-за самолета АН-26, который при посадке в Палане стойкой шасси задел фонарь светового огня. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (СУТ) СК России в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, самолет осуществлял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. По словам специалистов, при посадке лайнер стойкой шасси задел фонарь светового огня.

«В результате инцидента воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту назначения», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что никто из пассажиров судна не пострадал. На данный момент сумма ущерба устанавливается. Следователи начали проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

