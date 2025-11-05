На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке начали проверку лайнера, задевшего фонарь при посадке

Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке проводится доследственная проверка из-за самолета АН-26, который при посадке в Палане стойкой шасси задел фонарь светового огня. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (СУТ) СК России в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, самолет осуществлял рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. По словам специалистов, при посадке лайнер стойкой шасси задел фонарь светового огня.

«В результате инцидента воздушное судно благополучно совершило посадку в аэропорту назначения», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что никто из пассажиров судна не пострадал. На данный момент сумма ущерба устанавливается. Следователи начали проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого пассажирский самолет, летевший в столицу Таджикистана, вынужденно изменил маршрут и совершил посадку в аэропорту российского города. Журналисты выяснили, что инцидент произошел 28 октября. Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо. На место прибыли медики, которые осмотрели мужчину, но от госпитализации он отказался.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет, совершивший аварийную посадку, выкатился за пределы взлетной полосы.

