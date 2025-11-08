На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажиры парома Seabridge, ожидающего швартовки в Сочи, готовы вернуться в Турцию

РИА: пассажиры парома Трабзон — Сочи готовы вернуться в Турцию
true
true
true
close
Сергей Кулаков/РИА Новости

Пассажиры паром Seabridge, застрявшего в Сочи, готовы вернуться обратно в Турцию. Об этом РИА Новости рассказала одна из пассажиров.

«Мы коллективно решили, что до обеда ждем какую-то информацию, хотя в принципе готовы идти назад в Трабзон. По последней информации, мы будем здесь до понедельника, но если мы дождемся, то не факт, что нас впустят, это может растянуться на день-два», — говорится в сообщении.

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона отправился в рейс в среду в 21:10 мск, взяв на борт 20 пассажиров. Спустя 12 часов судно прибыло к берегам Сочи, где осталось на якоре в нескольких милях от берега, ожидая разрешения на швартовку. Изначально обратный рейс из Сочи в турецкий порт был запланирован на вечер четверга.

8 ноября РИА Новости сообщили, что паром проверяют уже порядка восьми часов, чтобы разрешить ему зайти в порт. Судно находится в море уже около двух дней.

В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию, заявив, что запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном не состоится, пока не будут решены вопросы обеспечения безопасности. При этом представитель компании Liderline, которая является оператором паромного сообщения между Трабзоном и Сочи, Мустафа Чакыр отмечал, что паром застрахован от всех рисков.

Ранее пассажирам застрявшего в Сочи парома Seabridge рассказали о компенсациях.

