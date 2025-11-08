На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тульской области установили источник взрыва газа в многоквартирном доме

ТАСС: источник взрыва газа в доме в Тульской области был на первом этаже
Telegram-канал «Дмитрий Миляев»

Источник взрыва газа в многоквартирном доме в Тульской области был на первом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.

«По предварительной информации, источник взрыва находился на первом этаже», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в поселке Куркино утром. Во время взрыва рухнула часть дома (торцевая стена, перекрытия второго и третьего этажей), пострадали несколько человек, среди них нет детей. Мужчина и женщина получили серьезные травмы, они находятся в больнице.

Еще десять человек эвакуировали из соседних подъездов. Жители дома могут временно разместиться в местной школе. Под завалами, предварительно, людей нет.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Специалисты ведомства работают на месте.

Позже Telegram-канал Baza писал, что взрыв в Тульской области произошел после начала ремонтных работ. Журналисты сообщили, что 50-летний газовщик ремонтировал оборудование на первом этаже. Однако в какой-то момент произошел хлопок.

Ранее увеличилось число пострадавших в результате взрыва газа в Тульской области.

