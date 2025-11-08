Стала известна возможная причина взрыва в доме в Тульской области

В Тульской области взрыв прогремел после начала ремонтных работ. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 50-летний газовщик ремонтировал оборудование на первом этаже. Однако в какой-то момент произошел хлопок.

В результате мастер сам пострадал. Мужчину вскоре должны опросить, «если позволит его состояние». По данным ТАСС, пострадали два газовщика. Перед инцидентом местные жители почувствовали запах газа.

Инцидент произошел в поселке Куркино утром. Во время взрыва рухнула часть дома (торцевая стена, перекрытия второго и третьего этажей), пострадали несколько человек, среди них нет детей. Мужчина и женщина получили серьезные травмы, они находятся в больнице.

Еще десять человек эвакуировали из соседних подъездов. Жители дома могут временно разместиться в местной школе. Под завалами, предварительно, людей нет.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Специалисты ведомства работают на месте.

Ранее житель Татарстана лишился квартиры после жалоб соседей на шум и запах газа.