В Тульской области увеличилось число пострадавших при обрушении дома

Губернатор Миляев: в Куркине в результате взрыва газа пострадали три человека

В Тульской области в поселке Куркино в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, все пострадавшие были направлены в Ефремовскую районную больницу.

«Эвакуировано 10 жильцов, они находятся у своих родственников», — говорится в сообщении.

Миляев отметил, что в школе № 1 на Октябрьской улице развернут пункт временного пребывания. Для жителей организовали горячее питание. Он подчеркнул, что необходимая помощь оказывается.

До этого губернатор сообщил, что в результате происшествия обрушилась стена первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. По его словам, на место происшествия направлено 7 бригад скорой помощи, также к месту взрыва выехал заместитель председателя регионального правительства Игорь Казенный.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по региону подтвердили, что хлопок газовоздушной смеси стал причиной обрушения подъезда многоквартирного дома в Куркине.

