На месте взрыва в Тульской области начали разбирать завалы

МЧС: спасатели начали разбирать завалы на месте взрыва газа в Тульской области

Специалисты начали разбор завалов на месте обрушения трехэтажного жилого дома в поселке Куркино Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП работают 24 человека и 10 единиц техники, спасатели ведут поисковые работы, уточнили в ведомстве.

Кроме того, на место происшествия направлены дополнительные силы и средства, аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России также готова к работе.

По информации спасателей, в 8:10 поступило сообщение об обрушении одного подъезда трехэтажного жилого дома в поселке Куркино Тульской области: рухнула часть торцевой стены первого подъезда, а также кровля и перекрытия второго и третьего этажей. На место происшествия выехали 7 бригад скорой помощи.

Губернатор региона Дмитрий Миляев позднее сообщил в Telegram-канале, что в ЧП пострадали два человека. Их доставили в Ефремовскую больницу в состоянии средней тяжести. Из разрушенного дома эвакуировали 10 человек.

В настоящее время для жителей дома организован пункт временного пребывания в школе № 1.

