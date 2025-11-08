В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Вологды и Череповца ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Временные ограничения на территории региона действовали с 07:05 по московскому времени.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.