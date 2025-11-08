Аэропорт Ульяновска возобновил работу

В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения были установлены в 07:05 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, уточнил Кореняко.

За это время на запасной аэродром улетел один самолет.

До этого аэропорт Пензы возобновил работу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.