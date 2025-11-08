Аэропорт Пскова приостановил работу

В аэропорту Пскова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Он добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 8 ноября сообщалось, что в аэропортах Вологды и Череповца ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Незадолго до этого в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Временные ограничения на территории региона действовали с 07:05 по московскому времени.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.